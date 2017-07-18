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Пятиборец Лесун возглавил сборную России на чемпионате Европы в Минске

Спорт
18 июля, 0:30 UTC+3 ТАСС

В столице Белоруссии в течение семи дней пройдет европейское первенство с участием восьмерых спортсменов из России

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Александр Лесун

Александр Лесун

©  Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Чемпионат Европы по современному пятиборью стартует во вторник в Минске. Сборную России возглавляет олимпийский чемпион Александр Лесун, в составе - как опытные, так и молодые спортсмены, отобранные в команду согласно рейтингу.

Помимо Лесуна, в столице Белоруссии выступят Александр Савкин, Данил Калимуллин и Кирилл Беляков. За женскую сборную выступят Гульназ Губайдуллина, Екатерина Хураськина, Ульяна Баташова и Анна Буряк. Год назад на чемпионате Европы в Софии Александр Лесун победил в составе мужской эстафеты в паре с Савкиным, а затем сумел стать чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро в индивидуальном турнире. Лесун четырежды побеждал на чемпионатах мира и Европы, однако личный турнир на европейском первенстве сумел выиграть лишь в 2014 году в венгерском Секешфехерваре.

По словам главного тренера сборной России Андрея Моисеева, отличиться на чемпионате Европы может любой - четверки были отобраны по рейтингу. "Сейчас есть поле для маневра и возможность посмотреть молодых и перспективных спортсменов на новое четырехлетие", - заявил Моисеев.

Соревнования в Минске пройдут в течение семи дней. 18 июля состоится женская эстафета, 19 июля - мужская, на 20-21 июля запланированы полуфиналы в женском и мужском личных турнирах, 22 и 23 июля - финалы. Завершится чемпионат 24 июля смешанной эстафетой. Основными соперниками российских спортсменов в Минске будут пятиборцы из Латвии, Франции, Италии, Германии, Англии, Венгрии.

Год назад в Софии на счету сборной России было одно золото в мужской эстафете, на чемпионате мира в Москве российские пятиборцы победили в смешанной эстафете, где участвовали Лесун и Доната Римшайте. На домашнем чемпионате мира Лесун уступил в личном первенстве французу Валентену Бело, однако победил на Играх в Рио-де-Жанейро. Женский олимпийский турнир выиграла австралийка Хлоэ Эспозито.

Первый чемпионат Европы по современному пятиборью прошел в 1987 году в Западном Берлине. До 2000 года мужской и женский турниры проходили в разных городах. Москва организовала женский чемпионат Европы в 1997 году и совместный турнир 2008 года.

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