СМИ: "Зенит" отказал "Бордо" в аренде футболиста Хави Гарсии

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ТАСС, 18 июля. Испанский полузащитник Хави Гарсия не перейдет из "Зенита" во французский "Бордо". Об этом сообщает издание L'Equipe.
По данным газеты, российский клуб отклонил предложение французской стороны об аренде 30-летнего игрока.
Гарсия перешел в "Зенит" в 2014 году из английского "Манчестер Сити". Срок контракта испанца истекает летом 2019 года, согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет €7 млн.
В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч.