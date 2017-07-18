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СМИ: "Зенит" отказал "Бордо" в аренде футболиста Хави Гарсии

Спорт
18 июля, 2:13 UTC+3 ТАСС

Испанский полузащитник не перейдет во французский клуб

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Материал из 1 страницы
Хави Гарсия

Хави Гарсия

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Испанский полузащитник Хави Гарсия не перейдет из "Зенита" во французский "Бордо". Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным газеты, российский клуб отклонил предложение французской стороны об аренде 30-летнего игрока.

Гарсия перешел в "Зенит" в 2014 году из английского "Манчестер Сити". Срок контракта испанца истекает летом 2019 года, согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет €7 млн.

В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч.

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