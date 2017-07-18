Гол Лукаку помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Реал Солт-Лейк" в контрольном матче в США

Гол Лукаку помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Реал Солт-Лейк" в контрольном матче в СШАСпорт 18 июля, 6:57
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ТАСС, 18 июля. Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл клуб американской Главной футбольной лиги (MLS) "Реал Солт-Лейк" со счетом 2:1 в контрольном матче в рамках предсезонного турне в США. Встреча прошла на домашней арене "Солт-Лейка" "Рио Тинто Стэдиум" в городе Сэнди (штат Юта).
В составе хозяев голом отметился Луис Сильва (23-я минута), у "Манчестер Юнайтед" отличились Генрих Мхитарян (29) и Ромелу Лукаку (38). На 68-й минуте с поля был удален защитник манкунианцев Антонио Валенсия.
Лукаку подписал пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед" 10 июля, сообщалось, что сумма трансфера форварда из "Эвертона" составила €85 млн. Для него гол в матче стал дебютным в составе новой команды.
Этот матч стал вторым для манкунианцев в рамках американского турне. В первой встрече 16 июля команда Жозе Моуринью обыграла другой клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 5:2.