Экипаж Николаева выиграл 10-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 18 июля. Экипаж "КамАЗ-мастер" российского гонщика Эдуарда Николаева финишировал первым на 10-м этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 3 часа 55 минут и 21 секунда.

Вторым стал чех Мартин Коломы из команды "Татра" (+01.29). Третьим финишировал соотечественник и партнер Николаева по команде Дмитрий Сотников (+02.29). Еще два представителя команды "КамАЗ-мастер" Антон Шибалов и Айрат Мардеев закончили этап на четвертом (+03.14) и пятом (+05.47) местах соответственно.

В общем зачете грузовиков по итогам десяти этапов Сотников (31 час 27 минут и 50 секунд), занимающий лидирующую позицию, увеличил отрыв от идущего вторым Шибалова до 15 минут и 12 секунд. Третье место занимает Мардеев (+29.48).

В зачете внедорожников лучшее время на десятом этапе показал итальянец Эдженио Амос из команды Two Wheels Drive Ford (3 часа 24 минуты и 24 секунды), одержав первую победу на этапе ралли-рейда в этом году. Вторым стал саудовец Язид Аль-Раджи из X-Raid (+46 секунд), третьим финишировал его партнер по команде американец Брайс Мензис (+2.18). Действующий победитель ралли "Шелковый путь" француз Сириль Депре ("Пежо") лидирует в общем зачете (29 часов 58 минут и 1 секунда), второе место занимает китаец Хань Вэй из Geely Auto Coopertires (+47.38), третье - Мензис (51.21).

Протяженность десятого этапа ралли, прошедшего по территории Китая от Хами до Дуньхуан составила 517,53 км, длина спецучастка - 360,28 км. 11-й этап протяженностью 483,79 км (спецучасток - 254,75 км) пройдет по маршруту от Цзяюйгуань до Алашань-юци.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.