Жуков: новая форма юношеской олимпийской сборной хорошего качества и нравится спортсменам

Презентация первого комплекта формы для выступления команды России на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии © Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Новая экипировка юношеской олимпийской сборной России имеет хорошее качество и нравится спортсменам. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Главное, чтобы форма устраивала спортсменов, - сказал он. - Но, в первую очередь, могу сказать - это качественная форма. Все ребята, которые получили экипировку, остались довольны. Были претензии, что она серая, ну а что, это плохой цвет?".

"Здорово сделаны элементы, надписи, также очень понравились чемоданы - вместительные, удобные, красивые", - добавил глава ОКР.

Также Жуков отметил, что у основной олимпийской сборной России будет другая форма.

Официальный экипировщик ОКР компания ZASPORT 13 июля представила форму для юношеской национальной команды для выступления на Европейском олимпийском юношеском фестивале. Всего было выпущено более 300 комплектов одежды.