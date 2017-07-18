Жуков: МОК не имеет вопросов к организаторам ОИ-2022 в Пекине

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет вопросов к организаторам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии ОИ-2022 Александр Жуков.
"Я был на исполкоме МОК (9-10 июля в Лозанне - прим. ТАСС) и отчитывался, ни одного вопроса им [организаторам] не задали - там все нормально", - сказал Жуков.
"Что касается соревнований по конькобежному спорту, они все будут в Пекине, - продолжил он. - Там только один новый объект - конькобежный "овал", остальное - переоборудованные олимпийские объекты Игр-2008. Хоккей будет в баскетбольном дворце, фигурное катание - в волейбольном, керлинг - в аквацентре".
Также Жуков сообщил, что в настоящий момент в Пекине идет работа над транспортной инфраструктурой.
"Они сделали потрясающий проект - развлекательный парк на территории старого металлургического завода, где пройдут соревнования по биг-эйру. Плюс, конечно, идет работа по транспорту. Они должны построить скоростной поезд и пообещали запустить его раньше", - отметил собеседник агентства.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Летняя Олимпиада 2008 года прошла в Пекине с 8 по 24 августа.