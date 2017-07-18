СМИ: полиция арестовала главу Королевской испанской футбольной федерации

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ТАСС, 18 июля. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в ходе которого по подозрению в коррупции был арестован президент организации Анхель Мария Вильяр. Об этом сообщает газета El Pais.
Издание отмечает, что обыск был произведен во вторник утром. Обыски были инициированы с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй подряд президентский срок в федерации. Отмечается, что гражданской гвардией в ходе обысков было изъято большое количество документов, а также произведено по меньшей мере 10 арестов, среди которых значится и сам Вильяр, а также его сын.
Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае прошлого года он был переизбран на второй 4-летний президентский срок. Чиновник также претендовал на пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов. Также он является членом совета и вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА).