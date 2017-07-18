CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию легкоатлетки Черновой на лишение бронзы ОИ-2008

ТАСС, 18 июля. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 1 сентября рассмотрит апелляцию российской легкоатлетки Татьяны Черновой на лишение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Международный олимпийский комитет в апреле объявил о лишении россиянки бронзы Игр-2008 в семиборье по итогам перепроверки ее допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол. Позднее спортсменка заявила о намерении обжаловать данное решение.

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, за нарушение атидопинговых правил (абнормальные показания биологического паспорта). Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.