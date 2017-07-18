Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию легкоатлетки Черновой на лишение бронзы ОИ-2008

Спорт
18 июля, 11:28 UTC+3 ТАСС

МОК лишил российскую семиборку медали Олимпиады в Пекине по итогам перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Чернова

Татьяна Чернова

© ИТАР-ТАСС/Георгий Андреев

ТАСС, 18 июля. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 1 сентября рассмотрит апелляцию российской легкоатлетки Татьяны Черновой на лишение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Международный олимпийский комитет в апреле объявил о лишении россиянки бронзы Игр-2008 в семиборье по итогам перепроверки ее допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол. Позднее спортсменка заявила о намерении обжаловать данное решение.

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, за нарушение атидопинговых правил (абнормальные показания биологического паспорта). Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
2
В Донецке провозгласили государство Малороссия
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке
6
Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
7
Воспитанник детского сада в Челябинске скончался от менингита
Темы дня
Реклама