CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию легкоатлетки Черновой на лишение бронзы ОИ-2008

CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию легкоатлетки Черновой на лишение бронзы ОИ-2008Спорт 18 июля, 11:28
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ТАСС, 18 июля. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 1 сентября рассмотрит апелляцию российской легкоатлетки Татьяны Черновой на лишение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Международный олимпийский комитет в апреле объявил о лишении россиянки бронзы Игр-2008 в семиборье по итогам перепроверки ее допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол. Позднее спортсменка заявила о намерении обжаловать данное решение.
В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, за нарушение атидопинговых правил (абнормальные показания биологического паспорта). Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.