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Биатлонист Шипулин планирует защитить в вузе Екатеринбурга диссертацию по детскому спорту

Спорт
18 июля, 12:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июля. /ТАСС

По мнению олимпийского чемпиона, тема является актуальной

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин планирует защитить в Екатеринбурге кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

"Кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний планирует защитить российский биатлонист Антон Шипулин в Уральском федеральном университете", - говорится в сообщении.

По мнению Шипулина, тема является актуальной. "Сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта", - цитирует спортсмена пресс-служба университета.

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