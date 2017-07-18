Биатлонист Шипулин планирует защитить в вузе Екатеринбурга диссертацию по детскому спорту

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин планирует защитить в Екатеринбурге кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
"Кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний планирует защитить российский биатлонист Антон Шипулин в Уральском федеральном университете", - говорится в сообщении.
По мнению Шипулина, тема является актуальной. "Сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта", - цитирует спортсмена пресс-служба университета.