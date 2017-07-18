Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спорта

Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валютыЭкономика и бизнес 18 июля, 13:06
IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМСпорт 18 июля, 13:04
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метроКультура 18 июля, 12:54
Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 18 июля, 12:45
Футболист "Локомотива" Ари подал документы на получение гражданства РФСпорт 18 июля, 12:35
Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:32
Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского киноМосква 18 июля, 12:26
Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спортаСпорт 18 июля, 12:17
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 июля. Министерство спорта подписало приказ о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта дисциплины "керлинг на колясках". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации керлинга России (ФКР).
Керлинг на колясках не только получил официальный статус, но и вошел в состав ФКР. "Отныне перед федерацией стоит важная задача - развитие паралимпийского керлинга. К нам в семью вошли уже титулованные спортсмены, наша задача - сохранить статус чемпионов мира, призеров Паралимпиады, но и, безусловно, преумножить награды. Помимо всего прочего, необходимо не только готовить на высоком уровне сборные команды, но и развивать в регионах данную дисциплину", - говорится в заявлении ФКР.
Сообщается, что президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс поддержала решение включить керлинг на колясках в состав ФКР. Кейтенсс лично направила письмо в Министерство спорта РФ и в Паралимпийский комитет России, попросив передать новую дисциплину в ведение ФКР.
Сборная России по керлингу на колясках трижды становилась чемпионом мира (2012, 2015, 2016) и завоевала серебро на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи.