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Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спорта

Спорт
18 июля, 12:17 UTC+3 ТАСС

Керлинг на колясках не только получил официальный статус, но и вошел в состав Федерации керлинга России

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© ТАСС/Владимир Смирнов

ТАСС, 18 июля. Министерство спорта подписало приказ о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта дисциплины "керлинг на колясках". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации керлинга России (ФКР).

Керлинг на колясках не только получил официальный статус, но и вошел в состав ФКР. "Отныне перед федерацией стоит важная задача - развитие паралимпийского керлинга. К нам в семью вошли уже титулованные спортсмены, наша задача - сохранить статус чемпионов мира, призеров Паралимпиады, но и, безусловно, преумножить награды. Помимо всего прочего, необходимо не только готовить на высоком уровне сборные команды, но и развивать в регионах данную дисциплину", - говорится в заявлении ФКР.

Сообщается, что президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс поддержала решение включить керлинг на колясках в состав ФКР. Кейтенсс лично направила письмо в Министерство спорта РФ и в Паралимпийский комитет России, попросив передать новую дисциплину в ведение ФКР.

Сборная России по керлингу на колясках трижды становилась чемпионом мира (2012, 2015, 2016) и завоевала серебро на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи.

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