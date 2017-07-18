Кировское "Динамо" снялось с первенства ПФЛ из-за недостатка финансирования

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ТАСС, 18 июля. Кировский клуб "Динамо" снялся с первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
Данное решение было принято на заседании общего собрания учредителей клуба. В последние четыре года "Динамо" финансировалось за счет бюджета города.
"Ввиду отсутствия достаточного количества средств на участие команды в ПФЛ, по итогам работы принято решение о переходе команды в третий дивизион, - говорится в сообщении. - Данное решение принято с целью сохранения команды и предоставления возможности любителям футбола посещать игры полюбившейся команды".
В прошлом сезоне "Динамо" заняло девятое место в ПФЛ в зоне "Урал-Поволжье".