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Проведение "Русской классики" ВХЛ 2018 года запланировано на конец января в Кургане

Спорт
18 июля, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В матче сыграют курганское "Зауралье" и тюменский "Рубин"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом "Русская классика", как ожидается, пройдет 28-29 января в Кургане. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор ВХЛ Дмитрий Курбатов.

Последняя "Русская классика" прошла в этом году на территории столичного "Парка легенд" - ее победителем стал воскресенский "Химик", выигравший у нынешнего чемпиона ВХЛ балашихинского "Динамо". Ранее "Русская классика" проходила в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.

"Как и ожидается, "Русская классика" пройдет 28-29 января. Пока это еще не на 100 процентов, но мы планируем сделать это именно так. Ориентируемся на конец января и учитываем, что это событие надо развести с Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги", - сказал Курбатов.

Согласно опубликованному календарю сезона ВХЛ, в рамках "Русской классики" сыграют курганское "Зауралье" и тюменский "Рубин".

Неделя хоккея КХЛ в Астане, включающая в себя Матч звезд лиги, пройдет с 10 по 14 января.

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