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IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМ

Спорт
18 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В настоящий момент 14 российских легкоатлетов имеют нейтральный статус и выполненный норматив чемпионата мира

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© AP Photo/Lionel Cironneau

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завершила прием заявок спортсменов на получение нейтрального статуса для допуска к участию в чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций 14 июля направила в ВФЛА официальное уведомление о том, что прием индивидуальных заявок на получение нейтрального статуса для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне закрыт", - говорится в сообщении.

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В настоящий момент 14 российских легкоатлетов имеют нейтральный статус и выполненный норматив чемпионата мира. Еще одна россиянка Клавдия Афанасьева выполнила квалификационный норматив в ходьбе на 20 км на молодежном чемпионате Европы. По информации ТАСС, ВФЛА отправила заявку в ИААФ 17 июля, чтобы ей разрешили выступить на чемпионате мира. Срок, отведенный на выполнение квалификационных нормативов ЧМ-2017, завершится 23 июля.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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