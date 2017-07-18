Россия первой из стран признала функциональное многоборье на уровне Минспорта

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Функциональное спортивное многоборье во вторник, 18 июля, получило аккредитацию Министерства спорта РФ. Россия стала первой из стран, в которой данный вид спорта получил официальное признание на государственном уровне, сообщил ТАСС заявил председатель попечительского совета Общероссийской федерации функционального многоборья, президент фонда "Гераклион" Сергей Еремин.

Функциональное многоборье - это вид спорта, в котором используются функциональные движения с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической работы, объединенных в специально составленные задания и выполняемые непрерывно, на время. В основе разработки комплексных заданий на максимальное количество повторений, скорость или максимальный вес лежит принцип многофункциональности, что дает возможность соревновательным путем выявить наиболее физически подготовленных, выносливых спортсменов.

"Сегодня наш вид спорта получил официальную аккредитацию, мы шли к этому три года, шли честно, чисто, без экивоков и подключения административных ресурсов, поскольку я глубоко убежден - такое важнейшее чистое дело, как создание вида спорта, снискавшего к себе любовь и уважение огромного количества спортсменов, должно проходить только таким путем, - рассказал Еремин. - Мы терпеливо ждали, выдерживали все замечания, корректировали правила, подкрепляли это мощнейшей соревновательной практикой всероссийского уровня, и теперь наш вид спорта получил признание на уровне Министерства спорта, а наша страна стала первой, где функциональное многоборье имеет государственную аккредитацию".

Собеседник агентства отметил, что Россия подала пример другим странам, развивающим этот вид спорта. "Россия подала пример организации функционального тренинга, его еще называют кроссфит, в официальном формате, что откроет двери в спорт для всех поколений, в том числе и самых юных, - отметил собеседник ТАСС. - Секции будут создаваться по всей стране. Координацией развития вида будет заниматься федерация, что позволит держать под четким контролем и антидопинговую работу".

Общероссийская федерация функционального многоборья была создана в мае 2012 года, с 2013-го года ее президентом является серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по тяжелой атлетике, трехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы Оксана Сливенко.