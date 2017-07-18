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Первый чемпионат России по функциональному многоборью пройдет на "Гераклиаде" в Москве

Спорт
18 июля, 13:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

18 июля функциональное многоборье получило официальную аккредитацию министерства спорта РФ

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Первый в истории чемпионат России по функциональному многоборью пройдет 21-23 июля в рамках атлетического фестиваля "Гераклиада-2017". Об этом ТАСС сообщила президент Общероссийской федерации функционального многоборья, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по тяжелой атлетике Оксана Сливенко.

Во вторник 18 июля функциональное многоборье получило официальную аккредитацию министерства спорта РФ. Таким образом Россия стала первой из стран, в которой вид спорта получил официальное признание на государственном уровне.

"Это - победа, к которой мы долго шли! - подчеркнула Сливенко. - И, безусловно, это только начало, впереди новые задачи, сделать предстоит еще много, у нас большие цели. Теперь нас ждет первый в истории чемпионат России по функциональному многоборью, он пройдет в рамках "Гераклиады-2017" в Москве, в спорткомплексе "Салют Гераклион".

Для Сливенко, которая в начале июля нынешнего года приняла решение о возвращении в большой спорт с целью выступить на Играх-2020 в Токио, аккредитация федерации стала "новым вызовом". "Сейчас важно грамотно распределить силы и время и на то, и на другое. Я хочу добиться успеха на Играх в Токио, и мне нравится вкладывать силы и душу в развитие нашего вида спорта, нужно набираться опыта", - сказал она.

Функциональное многоборье - это вид спорта, в котором используются функциональные движения с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической работы, объединенных в специально составленные задания и выполняемые непрерывно, на время. В основе разработки комплексных заданий на максимальное количество повторений, скорость или максимальный вес лежит принцип многофункциональности, что дает возможность соревновательным путем выявить наиболее физически подготовленных, выносливых спортсменов.

Общероссийская федерация функционального многоборья была создана в 2016 году.

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