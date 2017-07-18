Карпин: "Матч ТВ" заинтересован в показе чемпионата Испании, но переговоры очень сложные

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Матч ТВ" хочет возобновить трансляции матчей чемпионата Испании по футболу, но процесс переговоров пока протекает очень тяжело. Об этом сообщил главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба канала.
В прошедшем сезоне "Матч ТВ" не транслировал матчи чемпионата Испании.
"Как и раньше, конечно, мы заинтересованы в показе испанской лиги, - сказал Карпин. - Хотя говорить о том, что права уже куплены нельзя. Процесс переговоров очень сложный, наш департамент управления правами усердно работает над этим вопросом. Коллеги прилагают все усилия, чтобы телезрители смогли увидеть чемпионат Испании".
"Как мы уже неоднократно говорили, не показали последний сезон Ла лиги из-за того, что с точки зрения соотношения стоимости прав и возможного дохода от показа экономически показ был не выгоден, отметил Карпин. - Истории про то, что "Матч ТВ" покупает все подряд - клише, которое не соответствует действительности. Каждый раз все решается в индивидуальном порядке. К примеру, испанцы не приобрели Кубок конфедераций из экономических соображений".
В марте глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко в интервью ТАСС допустил, что испанский чемпионат вернется на российские каналы с сезона-2017/18, но отметил, что пока не знает, в каком формате.