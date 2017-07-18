Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция подтвердила арест главы Королевской испанской футбольной федерации

Спорт
18 июля, 13:45 UTC+3 ТАСС

Ранее испанская газета El Pais сообщила об обыске в офисе RFEF, в ходе которого был арестован Анхель Мария Вильяр

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июля. Гражданская гвардия Испании подтвердила арест президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марии Вильяра по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Смотрите также
Анхель Мария Вильяр

СМИ: полиция арестовала главу Королевской испанской футбольной федерации

Ранее испанская газета El Pais сообщила об обыске в офисе RFEF, который прошел во вторник утром. Обыск был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Отмечалось, что гражданской гвардией в ходе обысков было произведено по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных - 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон.

"Гражданская гвардия арестовала главу RFEF, его сына, а также вице-президента по вопросам экономики. Задержанные, в частности, обвиняются в недобросовестном управлении, незаконном присвоении чужого имущества и коррупции", - говорится в сообщении.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов. Вильяр является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) и вице-президентом ФИФА, а также вице-президентом УЕФА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
2
Новую Москву с центром столицы свяжут четыре новых станции метро
3
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
4
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
5
Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике
6
Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено
7
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
Темы дня
Реклама