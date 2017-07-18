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Мутко верит в успех российского микст-дуэта на чемпионате мира по водным видам спорта

Спорт
18 июля, 14:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В понедельник Александр Мальцев и Михаела Каланча заняли второе место в технической программе смешанных дуэтов

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Александр Мальцев и Михаела Каланча

Александр Мальцев и Михаела Каланча

© EPA/Zsolt Czegledi

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко верит в успех в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта российского микст-дуэта Александр Мальцев/Михаела Каланча. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник Мальцев и Каланча заняли второе место в технической программе смешанных дуэтов, набрав 90,2639 балла. Победили итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979). Одним из арбитров соревнований был отец Минисини.

"Это очень субъективная дисциплина, значит надо выигрывать так, чтобы вопросов не было, - подчеркнул Мутко. - И Саше, и Михаеле это по силам сделать, мы верим в них".

Произвольную программу смешанные дуэты представят 21 и 22 июля.

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