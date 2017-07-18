Мутко рад, что российские синхронистки смогли победить на ЧМ даже в обновленном составе

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил российских синхронисток с победой в технической программе групп на чемпионате мира в Будапеште, отметив, что команда смогла выиграть в значительно обновленном составе. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее во вторник сборная России в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой завоевала золото турнира, набрав 96,0109 балла. Второе место заняла сборная Китая (94,2165), бронза - у японской команды (93,1590).

"Приятно, ведь выигрывают прилично обновленным составом, только две олимпийские чемпионки в команде (Шурочкина и Чигирева - прим. ТАСС), - отметил Мутко. - Поздравляю команду и их тренера Татьяну Николаевну Покровскую. Она - "наше все" синхронного плавания".

Чемпионат мира завершится 30 июля.