"Экстремальное развлечение": кто прославляет российский футбол на болотах

ТАСС/Ruptly

В ноябре прошлого года на пресс-конференции перед жеребьевкой Кубка конфедераций президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино последними успехами. "Джанни, мы еще чемпионы мира по болотному футболу и среди бездомных. Да, еще в футбол на компьютере всех обыгрываем", — сказал тогда Мутко. Инфантино удивленно посмотрел на главу РФС и ответил: "Не знал. Что ж, поздравляю".

Прошло полгода, и российский болотный футбол добился нового успеха на чемпионате мира в Финляндии. Российские команды одержали победы сразу в трех категориях: среди мужчин-профессионалов (команда Saint-Petersburg Lakes), среди мужчин-любителей (UC Junics LLS) и в миксте (Saint-Petersburg Lakes, в команде должно быть как минимум две девушки). Российская женская команда G-Force стала второй, уступив в финале своего турнира.

"С 2002 года наши команды принимают участие в чемпионате мира, и ни одного года не было, чтобы мы с чемпионата мира не привозили медали, — рассказал ТАСС организатор российских турниров Максим Вечорек. — Конечно, федерации у нас пока нет, а болотный футбол не зарегистрирован как вид спорта. Но всем он очень нравится, и воспринимают его как футбольное экстремальное развлечение, которое требует очень много сил и эмоций. Это настоящий драйв".

"Команды, которые сейчас стали чемпионами, шли к этому успеху значительное количество времени — лет пять-шесть. Это отработка тактики, физическая подготовка. Многие команды пытались приехать в Финляндию и сразу стать чемпионами. Никому это не удавалось", — добавил Вечорек.

"Люди выползают из болота и приходят в себя по нескольку минут"

Родоначальником болотного футбола считается финский лыжник Эса Ромппайнен. В середине 90-х он использовал болото для тренировок, и внезапно это получило распространение, трансофрмировавшись в итоге в очередную разновидность футбола.

"У нас персонализированный вид спорта, он ни на что не похож, — отметил Вечорек. — Поверхность мокрая, тяжелая, игроки в основном проваливаются по колено, так что у нас нет возможности работать с мячом. Поэтому на первое место выходит выносливость как основная характеристика игрока, на втором месте — тактика. Не всегда удается далеко ударить мяч, поэтому важно расположение игроков на поле. Слово "бег" у нас используется только в шутку".

В команде пять полевых игроков и вратарь, матч состоит из двух таймов по 13 минут, а размер поля составляет 60 на 35 метров, что сопоставимо с хоккейной коробкой. "Несмотря на то, что игра короткая, "наесться" успевает вся скамейка запасных, — продолжил Вечорек. — Смена игроков проводится постоянно. Есть ребята с очень серьезной физической подготовкой, и то они могут провести на поле только половину игрового времени. Люди выползают с поля и лежат, приходя в себя, по нескольку минут".

Чемпионат мира проводится каждый год в середине июля в Финляндии, собирается до 300 команд. Незадолго до этого проходят российские соревнования — чемпионат и Кубок, который служит этапом подготовки к главному соревнованию года. "На Кубок и чемпионат собирается от восьми до шестнадцати команд, в каждой по 15–20 человек. То есть в России порядка 300-400 болотных футболистов, причем команды ротируются. Есть человек, который живет на Сахалине, и каждый год он приезжает, чтобы поучаствовать в наших турнирах", — рассказал Вечорек.

"Финны готовы ехать на российские болота"

Болотный футбол в России существует на чистом энтузиазме, спонсоры пока не заинтересовались таким экстримом. "Первые турниры я проводил на своем энтузиазме, сейчас появились единомышленники, которые мне активно помогают, в последние годы стало полегче, — сказал Вечорек. — Когда мы начинали в 2009 году, нас воспринимали несерьезно. Со временем, когда появились результаты и пошла волна информации про нас, мы стали на плотной связи со спорткомитетом Ленинградской области. Нам оказывают достаточно серьезное содействие по развитию".

Мониторинг болот проводится регулярно. Сама поверхность остается экологической, за год болото восстанавливается. Максим Вечорек Организатор российских турниров по болотному футболу

Уже в следующем году в России может пройти первый международный турнир по болотному футболу, готовность приехать уже выразили финны. "Мы хотим подготовить инфраструктуру посерьезнее, чтобы принять большее количество команд. Согласовываем с администрацией увеличение количества полей", — рассказал о текущих задачах Вечорек.

Под инфраструктурой подразумеваются в первую очередь парковки, потому что разместить несколько десятков машин в болотистой местности действительно непросто. Что касается самого болота, то на нем нужно сделать разметку и установить ворота. "Также мы стараемся чистить болота и вынимать оттуда всякие коряжки и прочую растительность. Мониторинг болот проводится регулярно. Сама поверхность остается экологической, за год болото восстанавливается", — отметил Вечорек.

Несмотря на все успехи, болотный футбол пока далек от официального признания. "На уровне РФС мы никогда ни с кем не общались. Про нас только слышали, и очень радостно пользуются, что в каком-то виде спорта мы достаточно стабильно занимаем призовые места", — не без удовлетворения отметил Вечорек.

"Вид спорта очень специфичен, и из него сложно вырастить что-то глобальное, хотя бы в силу погодных условий. Мы не можем, например, как в пляжном футболе, подобрать песок и загнать его под крытый стадион. С болотом так не сделаешь. Это естественная среда, круглогодичный стадион не сделаешь. Поэтому мы ограничены во времени. Наш спорт воспринимается как вспышка экстремального футбола, и, наверное, это правильно", — сказал Вечорек в заключение.​

Олег Кошелев