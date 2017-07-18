Путин поздравил прыгунов в воду Захарова и Кузнецова с победой на ЧМ-2017

ТАСС, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов Илью Захарова и Евгения Кузнецова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

"В Будапеште вы продемонстрировали настоящие лидерские качества, высочайший профессионализм и добились лучшего результата. Своим ярким выступлением убедительно доказали, что спортивная удача выбирает самых талантливых, целеустремленных и сильных духом", - отметил Путин в поздравлении.

Захаров и Кузнецов впервые в карьере завоевали золото чемпионата мира. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина на трех предыдущих мировых первенствах в 2011, в 2013 и в 2015 годах спортсмены становились серебряными призерами. Также на их счету серебро Олимпийских игр в Лондоне в данной дисциплине.