Прохоров принял участие в популярной юмористической телепередаче, посвященной России

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" российский бизнесмен Михаил Прохоров принял участие в вечернем шоу Стивена Колбера (The Late Show with Stephen Colbert) - известной юмористической передаче на американском телевидении. Об этом он рассказал ТАСС.
В течение недели, начиная с 18 июля, выпуски шоу будут посвящены исключительно России.
"Я с радостью принял приглашение Стивена. The Late Show with Stephen Colbert - самое популярное комедийное шоу в Америке, аналог нашего "Вечернего Урганта". Это был очень интересный опыт и, надеюсь, я убедил Стивена, что русские тоже шутят", - сказал Прохоров.
Помимо Прохорова, в съемках шоу принимали участие как известные, так и обычные люди из Москвы и Санкт-Петербурга.
В 2010 году Прохоров заплатил $223 млн за 80% акций клуба "Нью-Джерси Нетс" и 45% акций его арены. В 2012 году команда переехала в Нью-Йорк на новый стадион Barclays Center и была переименована, а в 2015-м Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены. В апреле 2017-го российский бизнесмен объявил о намерении продать 49% акций "Бруклин Нетс".