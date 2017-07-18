Россиянин Мазепин примет участие в тестах "Формулы-1" в Венгрии в составе "Форс Индии"

ТАСС, 18 июля. Российский пилот Никита Мазепин, выступающий в "Формуле-3", примет участие в тестировании в Будапеште болида команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тесты пройдут 1 и 2 августа.

"Я с нетерпением жду тестовых заездов с "Форс Индией", - сказал 18-летний Мазепин. - Я работаю с командой больше года, и это прекрасно, что у меня есть возможность снова управлять болидом "Форс Индии". В последний раз я ездил машине "Формулы-1" в 2016 году, будет интересно сравнить с тем, что есть сейчас. Я много тренируюсь на симуляторе, чтобы подготовиться к тестам, я много работаю, чтобы оправдать ожидания команды".

В 2016 году Мазепин вошел в программу развития "Форс Индии" и принял участие в тестах команды на автодроме в британском Сильверстоуне. В нынешнем сезоне россиянин выступает в "Формуле-3" в составе команды HightechGP.