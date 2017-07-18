Мутко: переизбрание Рухледева является признанием заслуг российского спорта глухих

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал переизбрание Валерия Рухледева на пост президента Международного комитета спорта глухих (МКСГ) признанием заслуг России в развитии спорта глухих в мире. Об этом Мутко заявил ТАСС.

Выборы главы МКСГ прошли во вторник на конгрессе в турецком Самсуне, где в этот же день стартуют Сурдлимпийские игры. Помимо Рухледева, на пост главы МКСГ претендовал президент Хорватской спортивной ассоциации глухих Марио Лусич. По итогам голосования за россиянина было отдано 82 из 83 голосов.

"Поздравляю Валерия Никитича с переизбранием на этот пост, это важнейшее событие для российского спорта, признание наших заслуг в развитии спорта глухих, признание работы Рухледева на этом посту в течение последних четырех лет. Об этом говорит количество проголосовавших", - сказал Мутко.

Рухледев возглавляет Международный комитет спорта глухих с 2013 года.