Тошич: переговоры с тульским "Арсеналом" ведутся, выбор намерен сделать в течение недели

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сербский футболист Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, может оформить переход в новый клуб в течение недели, из российских клубов он ведет переговоры только с тульским "Арсеналом". Об этом ТАСС сообщил сам игрок.

Ранее об интересе тульского клуба к 30-летнему Тошичу сообщала газета "Спорт-Экспресс". Тошич с 2010 года выступал за ЦСКА. Московский клуб он покинул в качестве свободного агента.

"Переговоры с "Арсеналом" у меня действительно есть, но пока никакой конкретики я вам сказать не могу, - сказал Тошич. - Тульский клуб пока единственный, кто мне делал предложение из России. Надо все основательно взвесить и принять решение".

"В данный момент, помимо "Арсенала", мне поступило множество предложений, но, посоветовавшись с агентом, мы приняли решение не спешить с выбором. Сейчас я тренируюсь в Сербии, поддерживаю форму, а в перерыве между тренировками мы вместе с агентом изучаем предложения. Я очень соскучился по футболу и хочу играть. Думаю, что в ближайшую неделю я буду в новом клубе", - добавил Тошич.

Тошич провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА сербский полузащитник выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн". В активе Тошича 76 матчей и 11 голов за сборную Сербии.