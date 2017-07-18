Тошич: переговоры с тульским "Арсеналом" ведутся, выбор намерен сделать в течение недели

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Минобороны РФ планирует начать закупки МиГ-35 с 2018 годаАрмия и ОПК 18 июля, 17:31
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сербский футболист Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, может оформить переход в новый клуб в течение недели, из российских клубов он ведет переговоры только с тульским "Арсеналом". Об этом ТАСС сообщил сам игрок.
Ранее об интересе тульского клуба к 30-летнему Тошичу сообщала газета "Спорт-Экспресс". Тошич с 2010 года выступал за ЦСКА. Московский клуб он покинул в качестве свободного агента.
"Переговоры с "Арсеналом" у меня действительно есть, но пока никакой конкретики я вам сказать не могу, - сказал Тошич. - Тульский клуб пока единственный, кто мне делал предложение из России. Надо все основательно взвесить и принять решение".
"В данный момент, помимо "Арсенала", мне поступило множество предложений, но, посоветовавшись с агентом, мы приняли решение не спешить с выбором. Сейчас я тренируюсь в Сербии, поддерживаю форму, а в перерыве между тренировками мы вместе с агентом изучаем предложения. Я очень соскучился по футболу и хочу играть. Думаю, что в ближайшую неделю я буду в новом клубе", - добавил Тошич.
Тошич провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА сербский полузащитник выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн". В активе Тошича 76 матчей и 11 голов за сборную Сербии.