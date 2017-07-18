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Футболист Максим Григорьев подписал контракт с "Уралом"

Спорт
18 июля, 16:22 UTC+3 ТАСС

Срок соглашения с 27-летним полузащитником не сообщается

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Максим Григорьев

Максим Григорьев

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Полузащитник Максим Григорьев заключил контракт с футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Срок соглашения с 27-летним игроком не сообщается.

Первую часть прошлого сезона Григорьев провел в "Ростове" (шесть игр в премьер-лиге), вторую - в "Оренбурге" на правах аренды (10). На счету полузащитника четыре матча в сборной России в 2012-2014 годах.

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