Футболист Максим Григорьев подписал контракт с "Уралом"

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ТАСС, 18 июля. Полузащитник Максим Григорьев заключил контракт с футбольным клубом "Урал". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.
Срок соглашения с 27-летним игроком не сообщается.
Первую часть прошлого сезона Григорьев провел в "Ростове" (шесть игр в премьер-лиге), вторую - в "Оренбурге" на правах аренды (10). На счету полузащитника четыре матча в сборной России в 2012-2014 годах.