Женская сборная Москвы по баскетболу стала победителем Спартакиады учащихся

ТАСС, 18 июля. Женская сборная Москвы по баскетболу выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале москвички победили сборную Санкт-Петербурга со счетом 61:51. Третье место заняла сборная Московской области, обыгравшая команду Волгоградской области со счетом 64:33.

Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.