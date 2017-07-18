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Федерация: процесс передачи бронзы ОИ-2016 каноисту Штокалову займет еще несколько недель

Спорт
18 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее CAS отклонил апелляцию молдавского гребца Сергея Тарновского, завоевавшего бронзу на ОИ-2016, на решение о его четырехлетней дисквалификации за допинг

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Илья Штокалов

Илья Штокалов

© ТАСС/Станислав Красильников

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Передача бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года российскому каноисту Илье Штокалову произойдет в течение нескольких недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 11 июля отклонил апелляцию молдавского гребца Сергея Тарновского на решение о его четырехлетней дисквалификации. Все результаты молдаванина, начиная с 8 июля 2016 года, аннулированы, в том числе третье место Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в заезде на 1000 метров. Бронзовая награда Олимпиады-2016 перейдет к Штокалову, финишировавшему в том заезде четвертым.

"Пока только было решение CAS, которое они направили и в МОК в том числе. МОК в свою очередь должен пересмотреть результаты и принять решение о передачи медали. Это займет еще как минимум несколько недель", - сказала Исхакова.

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