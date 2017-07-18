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Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата Европы

Спорт
18 июля, 17:01 UTC+3 ТАСС

Тренер россиянок заявила, что сборная не зацикливается на победе над итальянками и уже начинает готовиться к следующим играм

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Елена Фомина

Елена Фомина

© EPA/NUNO VEIGA

ТАСС, 18 июля. Женской сборной России по футболу по силам выйти из группы на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. Такое мнение выразила главный тренер сборной Елена Фомина, слова которой приводит официальный сайт Российского футбольного союза.

В понедельник сборная России обыграла команду Италии со счетом 2:1 в своем первом матче на турнире. Для российской команды эта победа стала первой в финальной части чемпионатов Европы. В предыдущих 12 встречах финальных турниров россиянки потерпели девять поражений и трижды сыграли вничью.

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Фомина заявила, что сборная не зацикливается на победе над итальянками и уже начинает готовиться к следующим играм. "Думаем, как восстановить девчонок, которые отдали много сил, надеюсь, эмоциональный заряд от победы поможет им быстрее набраться сил. Верю в каждую из них и в то, что мы способны преодолеть групповой барьер. Мы одержали первую в истории победу на чемпионатах Европы, но очень хочется творить историю и дальше", - отметила Фомина.

Также тренер сборной рассказала о том, что даже сами футболистки не верили в себя до какого-то момента. "Это ощущалось, это чувствовалось, и наша задача была вселить в них уверенность в себе. Девчонки - молодцы, они понимали, что мы им доверяем, двигались вперед. Самое главное, они поверили, что могут обыграть Италию, сплотились вместе, выглядели единым целым", - добавила Фомина.

Также в группе B выступают сборные Германии и Швеции. Во втором туре группового этапа россиянки сыграют со шведками, итальянки - с немками, обе встречи пройдут 21 июля. В следующий раунд турнира пройдут две лучшие команды из группы.

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