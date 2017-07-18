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Российский боец Штырков получил предложение подписать контракт с UFC

Спорт
18 июля, 17:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо

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Иван Штырков

Иван Штырков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк получил предложение подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Недавно с нами связывался Алексей Олейник (боец UFC), предлагал подписать контракт с UFC, - сказал Титов. - Но пока есть определенные вещи, которые мы хотели бы сделать по Ивану в России. Ну а потом уже будем думать о таких промоушенах, как UFC и Bellator. А пока нам есть, кого бить здесь".

Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо.

По правилам ММА россиянин побеждал таких известных бойцов, как бразилец Антонио Бигфут Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, англичанин Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии.

Всего в его активе 11 побед (из них девять досрочно) и ни одного поражения.

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