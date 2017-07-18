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Российский боец Штырков заявил, что пока не планирует подписывать контракт с UFC

Спорт
18 июля, 17:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам бойца, желание выступать в UFC у него есть, но он пока не готов

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Иван Штырков

Иван Штырков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк пока не планирует подписывать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), поскольку еще чувствует себя неготовым к выступлению на таком уровне. Об этом спорстмен рассказал ТАСС.

Как ранее стало известно ТАСС, 28-летнему Штыркову поступило предложение подписать контракт с UFC, однако он пока не планирует этого делать.

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"Желание (выступать в UFC), конечно, есть, - сказал Штырков. - Но там необходимо побеждать, а к этому нужно быть готовым. Факт, что я дерусь на домашней арене, не уменьшает моих заслуг, и я расту с каждым боем. Если бы мне давали непонятных бойцов только ради рейтинга, но ведь мне на самом деле привозят достойных соперников, которые еще не списаны в запас".

"Желание выступать в UFC есть, но я всем говорю, что пока не готов. Там огромная конкуренция, есть бойцы и хуже, чем те, с которыми я дрался. Но туда нужно приходить в заявкой в топ", - добавил собеседник агентства.

Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо.

В боях по правилам ММА россиянин побеждал таких известных бойцов как бразилец Антонио Бигфут Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, англичанин Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе 11 побед (из них девять досрочно) и ни одного поражения.

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