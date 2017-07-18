Борец Ширазданов будет знаменосцем сборной России на открытии Сурдлимпиады-2017

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Борец греко-римского стиля Эдуард Ширазданов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые пройдут в турецком Самсуне. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.
Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Участие в них примут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом Сурдлимпиад. В составе российской сборной в Турции выступят 337 спортсменов. Открытие соревнований пройдет во вторник.
"Знаменосцем сборной России на церемонии открытия будет борец Ширазданов, который является победителем Сурдлимпийских игр - 2013", - говорится в сообщении.
На Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.
Сборная России была первой в общекомандном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 (29-41-28), четырьмя годами позже - 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых).