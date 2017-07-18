Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борец Ширазданов будет знаменосцем сборной России на открытии Сурдлимпиады-2017

Спорт
18 июля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Игры проходят в турецком Самсуне, церемония состоится во вторник

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские спортсмены-сурдлимпийцы

Российские спортсмены-сурдлимпийцы

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Борец греко-римского стиля Эдуард Ширазданов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые пройдут в турецком Самсуне. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.

Сурдлимпийские игры - специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Участие в них примут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом Сурдлимпиад. В составе российской сборной в Турции выступят 337 спортсменов. Открытие соревнований пройдет во вторник.

"Знаменосцем сборной России на церемонии открытия будет борец Ширазданов, который является победителем Сурдлимпийских игр - 2013", - говорится в сообщении.

На Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Сборная России была первой в общекомандном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 (29-41-28), четырьмя годами позже - 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
2
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
3
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
4
Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
Киев направил ЕС официальное объяснение решения о блокировке российских сайтов
7
Песков назвал личной инициативой слова Захарченко о Малороссии
Темы дня
Реклама