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Американец Мэттьюс выиграл 16-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
18 июля, 18:31 UTC+3 ТАСС

В общем зачете продолжает лидировать британец Крис Фрум

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Майкл Мэттьюс

Майкл Мэттьюс

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 18 июля. Американский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb одержал победу на 16-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 165 км он преодолел за 3 часа 38 минут 15 секунд.

Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), третье место занял немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo).

В общем зачете лидирует британец Крис Фрум из команды "Скай" (68:18.36). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+0.18), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.23).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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