Американец Мэттьюс выиграл 16-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

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ТАСС, 18 июля. Американский гонщик Майкл Мэттьюс из команды Sunweb одержал победу на 16-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 165 км он преодолел за 3 часа 38 минут 15 секунд.
Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), третье место занял немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo).
В общем зачете лидирует британец Крис Фрум из команды "Скай" (68:18.36). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+0.18), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.23).
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.
Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.