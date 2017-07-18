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CAS отклонил апелляцию Черновой на процедуру передачи решения о ее дисквалификации

Спорт
18 июля, 18:45 UTC+3 ТАСС

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал семиборку на три года и восемь месяцев из-за несоответствия в биологическом паспорте

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Татьяна Чернова

Татьяна Чернова

© EPA/KERIM OKTEN

ТАСС, 18 июля. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российской семиборки Татьяны Черновой на процедуру передачи принятия решения относительно ее дисквалификации. Об этом сообщает пресс- служба суда.

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Татьяна Чернова

CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию легкоатлетки Черновой на лишение бронзы ОИ-2008

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, а также аннулировал все результаты семиборки с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. У спортсменки было обнаружено несоответствие в биологическом паспорте. Таким образом, ее лишили золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) передала полномочия по принятию решения по дисквалификации Черновой в CAS, который рассматривал решение в первой инстанции. Россиянка, которая была не согласна с этим решением, подавала апелляцию, которая было отклонена.

Ранее во вторник стало известно, что CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию Черновой на лишение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Международный олимпийский комитет в апреле объявил о лишении россиянки бронзы Игр-2008 в семиборье по итогам перепроверки ее допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол. Позднее спортсменка заявила о намерении обжаловать данное решение.

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