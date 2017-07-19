Пресс-конференция, посвященная оправданию спортсменов из доклада Макларена. Онлайн

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная первому полному оправданию российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена, согласно которому девять российских каноистов и байдарочников обвинялись в нарушении антидопинговых правил. В числе дисквалифицированных значились олимпийский чемпион Александр Дьяченко и призер чемпионатов мира и Европы Наталья Подольская. Дела российских спортсменов вели швейцарские адвокаты Серж Витоз и Эммануэль Кильченманн.

О защите отстраненных российских байдарочников и каноистов, юридических тонкостях дела, предотвращении подобных ситуаций в будущем и сведении к минимуму негативных последствий для федерации и спортсменов расскажут президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов, генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова, адвокаты Серж Витоз и Эммануэль Кильченманн (Швейцария), спортсмены сборной России по гребле на байдарке и каноэ Александр Дьяченко, Юлиана Салахова и Наталья Подольская.

В марте 2017 года Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил, как это значилось в докладе Ричарда Макларена.