Пресс-конференция, посвященная оправданию спортсменов из доклада Макларена. Онлайн

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная первому полному оправданию российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена, согласно которому девять российских каноистов и байдарочников обвинялись в нарушении антидопинговых правил. В числе дисквалифицированных значились олимпийский чемпион Александр Дьяченко и призер чемпионатов мира и Европы Наталья Подольская. Дела российских спортсменов вели швейцарские адвокаты Серж Витоз и Эммануэль Кильченманн.
О защите отстраненных российских байдарочников и каноистов, юридических тонкостях дела, предотвращении подобных ситуаций в будущем и сведении к минимуму негативных последствий для федерации и спортсменов расскажут президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов, генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова, адвокаты Серж Витоз и Эммануэль Кильченманн (Швейцария), спортсмены сборной России по гребле на байдарке и каноэ Александр Дьяченко, Юлиана Салахова и Наталья Подольская.
В марте 2017 года Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил, как это значилось в докладе Ричарда Макларена.