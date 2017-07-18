Информация о взрывчатке на арене Сурдлимпиады-2017 в Турции оказалась ложной

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АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Информация о наличии двух взрывных устройств на стадионе в Самсуне, где во вторник откроются XXIII летние Сурдлимпийские игры, оказалась ложной. Об этом сообщило агентство Доган.
По его данным, сотрудники сил безопасности провели проверку всего объекта и ничего не обнаружили. Церемония открытия соревнований пройдет во вторник согласно утвержденному расписанию.
Ожидается, что на Игры в Турцию прибудут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом для этих соревнований. Такие государства, как Гватемала, Йемен, Мальта и Филиппины, делегируют на Сурдлимпиаду лишь по одному участнику. В составе российской сборной в Играх примут участие 337 спортсменов.
Сурдлимпиада в Самсуне продлится до 30 июля, соревнования пройдут на двух десятках объектов этого города на черноморском побережье Турции. Талисманом Игр стал персонаж в местной национальной одежде, получивший имя Чакыр.