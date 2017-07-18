Сборная РФ по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит один этап КМ из-за подготовки к ОИ

Семин: перенос матча с ЦСКА сбил подготовительный цикл "Локомотива"Спорт 18 июля, 22:04
Божович: матч со "СКА-Хабаровском" для "Арсенала" важнее, чем игра с "Локомотивом"Спорт 18 июля, 22:02
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворьеОбщество 18 июля, 22:01
Воспитанники центра "Сириус" выступили в Сочи на одной сцене с МацуевымКультура 18 июля, 22:00
Калитвинцев: футболисты "Динамо" заслужили ничью со "Спартаком" терпением и самоотдачейСпорт 18 июля, 22:00
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов не играл против "Арсенала" из-за травмы ахиллаСпорт 18 июля, 21:58
Каррера: усталость сказалась на футболистах "Спартака" во втором тайме матча с "Динамо"Спорт 18 июля, 21:55
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонииПроисшествия 18 июля, 21:54
Кузнецов и Тимошинина стали 11-ми в командных соревнованиях в прыжках в воду на ЧМСпорт 18 июля, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит этап Кубка мира в австрийском Хинценбахе и проведет заключительный сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в словенской Планице. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Роман Керов.
Этап в Хинценбахе пройдет с 1 по 3 февраля.
"Последние этапы перед Олимпиадой у нас будут в Европе, туда мы планируем выехать 25 января и пробудем там неделю. До 19 января мы будем в Японии, когда последние квоты будут разыграны. Планируем пропустить этап Кубка мира в Хинценбахе. Проведем сбор в Планице, будем там тестировать новые комбинезоны и лыжи", - сказал Керов.
"Этап пропустят те, кто отберется на Олимпиаду. Три железных кандидатуры уже есть, четвертая пока отобралась, но у нас еще пять стартов летом и девять зимой, многое может измениться. Потом мы вылетим в Москву, получим экипировку и 5-6 февраля вылетим на Олимпиаду, чтобы устранить все проблемы с акклиматизацией", - добавил он.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.