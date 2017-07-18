Российские ватерполистки проиграли сборной Австралии в матче группового этапа ЧМ

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло проиграла австралийкам со счетом 5:8 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами Австралии, Казахстана и Греции. В стартовой встрече команда России выиграла у гречанок - 9:7.

Следующий матч россиянки проведут 20 июля против команды Казахстана.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.