Российские ватерполистки проиграли сборной Австралии в матче группового этапа ЧМ

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БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло проиграла австралийкам со счетом 5:8 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.
Сборная России выступает в группе D с командами Австралии, Казахстана и Греции. В стартовой встрече команда России выиграла у гречанок - 9:7.
Следующий матч россиянки проведут 20 июля против команды Казахстана.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.