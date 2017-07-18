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Фролов и Савкин выступят в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

Спорт
18 июля, 19:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Сборная России по современному пятиборью является действующим чемпионом Европы в эстафете

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пятиборцы Илья Фролов и Александр Савкин примут участие в эстафете в составе сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.

Чемпионат Европы проходит в Минске. Мужская эстафета состоится 19 июля.

"Илья Фролов и Александр Савкин будут стартовать в эстафете, - сообщили в пресс-службе. - Состав у мужчин на индивидуальные соревнования станет известен после эстафеты".

Сборная России по современному пятиборью является действующим чемпионом Европы в эстафете. Победителями прошлогоднего турнира в Софии стали Савкин и Александр Лесун.

Чемпионат Европы завершится 24 июля.

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