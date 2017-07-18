Фролов и Савкин выступят в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пятиборцы Илья Фролов и Александр Савкин примут участие в эстафете в составе сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.
Чемпионат Европы проходит в Минске. Мужская эстафета состоится 19 июля.
"Илья Фролов и Александр Савкин будут стартовать в эстафете, - сообщили в пресс-службе. - Состав у мужчин на индивидуальные соревнования станет известен после эстафеты".
Сборная России по современному пятиборью является действующим чемпионом Европы в эстафете. Победителями прошлогоднего турнира в Софии стали Савкин и Александр Лесун.
Чемпионат Европы завершится 24 июля.