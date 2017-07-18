Крытый ледовый каток будет построен в Сыктывкаре к ЧМ-2021 по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Крытый каток будет построен в Сыктывкаре к чемпионату мира по хоккею с мячом 2021 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

Во вторник в Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Правительство поддержало заявку Коми. Они предоставили гарантии, там будет построен крытый ледовый дворец. У них еще есть на это время, к чемпионату мира все должно быть готово", - сказал Скрынник.

Сыктывкар выдвинул заявку на проведение мирового первенства 2021 года на исполкоме FIB в конце мая.