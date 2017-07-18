Крытый ледовый каток будет построен в Сыктывкаре к ЧМ-2021 по хоккею с мячом

Семин: перенос матча с ЦСКА сбил подготовительный цикл "Локомотива"Спорт 18 июля, 22:04
Божович: матч со "СКА-Хабаровском" для "Арсенала" важнее, чем игра с "Локомотивом"Спорт 18 июля, 22:02
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворьеОбщество 18 июля, 22:01
Воспитанники центра "Сириус" выступили в Сочи на одной сцене с МацуевымКультура 18 июля, 22:00
Калитвинцев: футболисты "Динамо" заслужили ничью со "Спартаком" терпением и самоотдачейСпорт 18 июля, 22:00
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов не играл против "Арсенала" из-за травмы ахиллаСпорт 18 июля, 21:58
Каррера: усталость сказалась на футболистах "Спартака" во втором тайме матча с "Динамо"Спорт 18 июля, 21:55
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонииПроисшествия 18 июля, 21:54
Кузнецов и Тимошинина стали 11-ми в командных соревнованиях в прыжках в воду на ЧМСпорт 18 июля, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Крытый каток будет построен в Сыктывкаре к чемпионату мира по хоккею с мячом 2021 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.
Во вторник в Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
"Правительство поддержало заявку Коми. Они предоставили гарантии, там будет построен крытый ледовый дворец. У них еще есть на это время, к чемпионату мира все должно быть готово", - сказал Скрынник.
Сыктывкар выдвинул заявку на проведение мирового первенства 2021 года на исполкоме FIB в конце мая.