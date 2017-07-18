Чемпионат мира по боксу 2019 года планируется провести во дворце "Айсберг"

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МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпионат мира по боксу 2019 года планируется провести в ледовом дворце "Айсберг" в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Во вторник в Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
"Большое спасибо Виталию Леонтьевичу [Мутко], что поддержал проведение чемпионата мира в Сочи. Если исполком AIBA [Международной ассоциации бокса] примет соответствующее решение, чемпионат мира будет организован на самом высоком уровне. Планируется, что соревнования пройдут в "Айсберге", - сказал Кремлев.
Ранее Федерация бокса России подала заявку на проведение мирового первенства 2019 года в Сочи, решение по данному вопросу будет вынесено на исполкоме AIBA в Москве 24-25 июля.
Ледовый дворец "Айсберг" был построен для проведения соревнований на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и открыт в 2014 году. Стадион вмешает 12 тысяч зрителей.