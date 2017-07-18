"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче первого тура чемпионата России

Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
Фернандо: матч за Суперкубок сказался на состоянии "Спартака" во встрече с "Динамо"Спорт 19 июля, 0:28
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате по встрече с сыном ТрампаМеждународная панорама 19 июля, 0:24
Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФМеждународная панорама 19 июля, 0:13
Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о МалороссииМеждународная панорама 18 июля, 23:26
Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛСпорт 18 июля, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Локомотив".
Единственный мяч на 57-й минуте забил Соломон Кверквелия.
"Арсенал" провел первый официальный матч под руководством Миодрага Божовича.
В следующем туре "Локомотив" 22 июля сыграет в гостях с ЦСКА, 24 июля "Арсенал" примет "СКА-Хабаровск".