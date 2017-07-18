"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче первого тура чемпионата России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Локомотив".

Единственный мяч на 57-й минуте забил Соломон Кверквелия.

"Арсенал" провел первый официальный матч под руководством Миодрага Божовича.

В следующем туре "Локомотив" 22 июля сыграет в гостях с ЦСКА, 24 июля "Арсенал" примет "СКА-Хабаровск".