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"Локомотив" обыграл "Арсенал" в матче первого тура чемпионата России

Спорт
18 июля, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Единственный мяч на 57-й минуте забил Соломон Кверквелия

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Локомотив".

Единственный мяч на 57-й минуте забил Соломон Кверквелия.

"Арсенал" провел первый официальный матч под руководством Миодрага Божовича.

В следующем туре "Локомотив" 22 июля сыграет в гостях с ЦСКА, 24 июля "Арсенал" примет "СКА-Хабаровск".

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