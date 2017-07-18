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Каррера: усталость сказалась на футболистах "Спартака" во втором тайме матча с "Динамо"

Спорт
18 июля, 21:55 UTC+3 ХИМКИ область/ 18, июля. /ТАСС

По словам тренера, во втором тайме игроки допустили много ошибок

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Физическая и моральная усталость после матча за Суперкубок России по футболу сказалась на игроках "Спартака" в игре чемпионата страны с "Динамо". Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча первого тура, прошедшая на подмосковной "Арене-Химки", завершилась со счетом 2:2. На голы Квинси Промеса (29-я минута) и Луиса Адриано (32) динамовцы ответили точными ударами Кирилла Панченко (54) и Александра Ташаева (90+2).

"Надеюсь, что игроки не поверили, что уже победили. Как научил прошлый сезон, матч не заканчивается до финального свистка, особенно дерби. Во втором тайме был физический и психологический спад из-за Суперкубка. Может, не совсем понимали, в какую игру должны играть", - поделился впечатлениями от встречи Каррера.

"Во втором тайме мы неправильно подошли к игре, думаю, весь тот брак из-за того, что команда делала не то, что к чему мы готовились. Во втором тайме было много ошибок, но я не хочу выделять пару центральных защитников - не получалось у всех. Мы всегда играем на победу, но всегда есть другая команда. Игра разделилась на два тайма, в первом играл лучше "Спартак", во втором - "Динамо", они практически не дали возможностей нам забить и забили сами", - отметил он.

Итальянский специалист также сообщил, что нападающий Адриано сам попросил замену из-за усталости.

В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой".

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