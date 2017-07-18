Федун: футболистам "Спартака" надо подстроиться под тяжелый календарь сезона

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака", судя по матчу с "Динамо", с трудом восстановились от игры за Суперкубок, но им надо подстраиваться под тяжелый календарь сезона. Об этом сказал журналистам после встречи владелец красно-белых Леонид Федун.

Встреча первого тура, прошедшая на подмосковной "Арене-Химки", завершилась со счетом 2:2. На голы Квинси Промеса (29-я минута) и Луиса Адриано (32) динамовцы ответили точными ударами Кирилла Панченко (54) и Александра Ташаева (90+2).

"Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка (против "Локомотива" 14 июля, победа 2:1 - прим. ТАСС) тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться", - поделился впечатлениями Федун.

В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой".