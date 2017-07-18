Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Английский "Халл" одержал первую победу под руководством Слуцкого

Спорт
18 июля, 22:28 UTC+3 ТАСС

"Халл" обыграл "Бристоль Роверс" в товарищеском матче со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Халл" обыграл "Бристоль Роверс" в товарищеском матче со счетом 2:1 и одержал первую победу под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

Голы в составе победителей забили Абель Эрнандес (57-я минута) и Джаррод Боуэн (88). У "Бристоля" отличился Рори Гэффни (51).

15 июля "Халл" в первой игре под руководством российского специалиста потерпел поражение от "Оксфорд Юнайтед" со счетом 1:2.

Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.

"Халл" проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в первом туре чемпионата страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
3
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
4
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Английский "Халл" одержал первую победу под руководством Слуцкого
7
В Донецке провозгласили государство Малороссия
Темы дня
Реклама