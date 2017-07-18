Английский "Халл" одержал первую победу под руководством Слуцкого

ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Халл" обыграл "Бристоль Роверс" в товарищеском матче со счетом 2:1 и одержал первую победу под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

Голы в составе победителей забили Абель Эрнандес (57-я минута) и Джаррод Боуэн (88). У "Бристоля" отличился Рори Гэффни (51).

15 июля "Халл" в первой игре под руководством российского специалиста потерпел поражение от "Оксфорд Юнайтед" со счетом 1:2.

Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.

"Халл" проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в первом туре чемпионата страны.