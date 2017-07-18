Шунин: волнение сказалось на игре "Динамо" в матче чемпионата России со "Спартаком"

Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
Фернандо: матч за Суперкубок сказался на состоянии "Спартака" во встрече с "Динамо"Спорт 19 июля, 0:28
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате по встрече с сыном ТрампаМеждународная панорама 19 июля, 0:24
Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФМеждународная панорама 19 июля, 0:13
Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о МалороссииМеждународная панорама 18 июля, 23:26
Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛСпорт 18 июля, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Волнение сказалось на игре московского футбольного клуба "Динамо" в матче первого тура чемпионата России со "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал вратарь "Динамо" Антон Шунин.
Матч между "Динамо" и "Спартаком" прошел во вторник на стадионе "Арена-Химки" и завершился вничью (2:2). Это первая игра для динамовцев после возвращения в высший дивизион чемпионата России из Футбольной национальной лиги.
"Получился хороший и зрелищный матч, очень много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают, мы рады, что смогли доказать обратное, - сказал Шунин. - Волнение, наверное, где-то сказалось, "Спартак" отталкивался от своей игры, мы же пошли вперед, у нас получился хороший второй тайм, забили быстрый гол, появились моменты и довели в конце матча счет до ничейного. Положительное начало сезона, будем двигаться дальше".
В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой", в тот же день "Динамо" примет екатеринбургский "Урал".