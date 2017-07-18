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Шунин: волнение сказалось на игре "Динамо" в матче чемпионата России со "Спартаком"

Спорт
18 июля, 22:33 UTC+3 ХИМКИ область/ 18, июля. /ТАСС

Голкипер рассказал, что начало сезона получилось положительным

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Антон Шунин

Антон Шунин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Волнение сказалось на игре московского футбольного клуба "Динамо" в матче первого тура чемпионата России со "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал вратарь "Динамо" Антон Шунин.

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Эпизод матча "Динамо" - "Спартак"

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России

Матч между "Динамо" и "Спартаком" прошел во вторник на стадионе "Арена-Химки" и завершился вничью (2:2). Это первая игра для динамовцев после возвращения в высший дивизион чемпионата России из Футбольной национальной лиги.

"Получился хороший и зрелищный матч, очень много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают, мы рады, что смогли доказать обратное, - сказал Шунин. - Волнение, наверное, где-то сказалось, "Спартак" отталкивался от своей игры, мы же пошли вперед, у нас получился хороший второй тайм, забили быстрый гол, появились моменты и довели в конце матча счет до ничейного. Положительное начало сезона, будем двигаться дальше".

В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой", в тот же день "Динамо" примет екатеринбургский "Урал".

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