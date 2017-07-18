Гилерме: "Локомотив" должен быть готов к любому сопернику в Лиге Европы

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не должен желать определенного соперника в Лиге Европы по футболу, железнодорожникам нужно быть готовыми к любой команде. Такое мнение журналистам высказал вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.
Во вторник "Локомотив" в матче первого тура чемпионата России на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. В сентябре у железнодорожников начнутся матчи группового этапа Лиги Европы, жеребьевка этой стадии пройдет 25 августа в Монако.
"Мы должны быть готовы к любой команде, нельзя хотеть определенного соперника. Если мы играем в данном турнире, то не должны надеяться на определенного соперника", - сказал Гилерме.
В следующем туре "Локомотив" сыграет в гостях против столичного ЦСКА, матч состоится 21 июля.