Сурдлимпийские игры открылись в турецком Самсуне

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САМСУН /Турция/, 18 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр состоялась во вторник в турецком Самсуне.
Сурдлимпийские игры - это специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Участие в них примут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом Сурдлимпиад.
Церемония состояла из показательных номеров турецких артистов и творческих коллективов, после чего состоялся традиционный парад сборных. Знаменосцем сборной России, в составе которой выступят 337 спортсменов, стал борец греко- римского стиля, чемпион Сурдлимпиады-2013 Эдуард Ширазданов.
На соревнованиях будут разыграны 220 комплектов наград в 21 дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.
Сборная России была первой в общекомандном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 медалей (29 золотых, 41 серебряную, 28 бронзовых), в 2013 году - 177 наград (67-52-58).