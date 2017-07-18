Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Действующий чемпион России "Спартак" в стартовом туре нового первенства упустил победу в матче с "Динамо", которое вернулось в премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Главный тренер красно-белых Массимо Каррера не стал отрицать, что во втором тайме команда показала необычно слабый для себя футбол.

Встреча, которая прошла на подмосковной "Арене-Химки", завершилась со счетом 2:2. В первом тайме "Спартак" владел преимуществом и повел благодаря голам Квинси Промеса (29-я минута) и Луиса Адриано (32). Во второй половине матча ситуация диаметрально изменилась, что воплотилось в голы Кирилла Панченко (54) и вышедшего на замену Александра Ташаева (90+2).

Усталость после Суперкубка

Каррера на пресс-конференции отметил, что игра разделилась на два разных тайма, и во втором на его команде сказалась усталость после матча за Суперкубок. Игра прошла 14 июля и завершилась победой красно-белых над "Локомотивом" в дополнительное время со счетом 2:1.

"Надеюсь, что игроки не поверили, что уже победили. Как научил прошлый сезон, матч не заканчивается до финального свистка, особенно дерби. Во втором тайме был физический и психологический спад из-за Суперкубка. Может, не совсем понимали, в какую игру должны играть", - заявил итальянский специалист.

"Во втором тайме мы неправильно подошли к игре, думаю, весь тот брак из-за того, что команда делала не то, что к чему мы готовились. Игра разделилась на два тайма, в первом играл лучше "Спартак", во втором - "Динамо", они практически не дали возможностей нам забить и забили сами", - также сказал он.

С усталостью, как рассказал Каррера, связана и замена бразильского нападающего Луиса Адриано на 65-й минуте. Капитан команды Денис Глушаков признал, что команде не удалось выполнить установку на второй тайм.

Однако, как заявил после встречи владелец красно-белых Леонид Федун, и усталость оправданием служить не может, особенно с учетом сложного сезона, который предстоит команде. "Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка (против "Локомотива" 14 июля, победа 2:1 - прим. ТАСС) тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться", - заявил он.

Игроки достойны аплодисментов

Что касается "Динамо", команда вышла на поле практически в том же составе, с которым добилась уверенной победы в первенстве ФНЛ в прошлом сезоне (87 очков в 38 матчах и 12-очковый отрыв от ближайшего преследователя в итоговой таблице). Из новичков в стартовом составе появился только центральный защитник Тони Шуньич, во втором тайме на замену вышли малийский центральный полузащитник Самба Соу и бразильский нападающий Вандерсон.

Главного тренера бело-голубых Юрия Калитвинцева, который вернул команду в премьер-лигу, встретили на пресс- конференции аплодисментами, но он сразу предпочел выделить игроков: "Ребята заслужили аплодисменты, и я отталкиваюсь не от результата, а от качества игры во втором тайме. В первом тайме не разобрались с коллективной скоростью соперников, сколько ни готовься в межсезонье, но в ФНЛ таких скоростей не было. А дальше показали больше соперника, додавили".

"Потом адаптировались и показали даже больше, чем соперник, добавили. Те моменты, которые создали, не забили, а ничто так не расхолаживает, как упущенные моменты. Своим терпением, самоотдачей и верой в себя мы заслужили ничью", - добавил он.

Во втором туре "Спартак" 23 июля сыграет на выезде с "Уфой", а "Динамо" в этот же день примет "Урал".