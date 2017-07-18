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Футболистки сборной Франции победили команду Исландии в матче чемпионата Европы

Спорт
18 июля, 23:57 UTC+3 ГААГА ГААГА 18, июля. /ТАСС

Встреча группы С завершилась со счетом 1:0

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ГААГА, 18 июля. /ТАСС/. Женская сборная Франции по футболу одержала победу над командой Исландии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.

Единственный гол на 86-й минуте забила Эжени Ле Соммер. В другом матче группы С сборная Австрии нанесла поражение команде Швейцарии с аналогичным счетом, гол забила Нина Бургер (15).

В следующем матче французские футболистки сыграют 22 июля с командой Австрии, в тот же день сборная Исландии проведет встречу со швейцарками.

Чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года, с 1969-го проходили неофициальные турниры. Семь раз чемпионками Европы становились немки, лишь однажды, в 1993 году, титул удалось завоевать норвежской сборной.

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